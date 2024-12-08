بايدن يعلن دعم واشنطن لمرحلة انتقالية بسوريا ويثني على سقوط نظام الأسد

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كلمة بثتها قناة القاهرة الإخبارية، دعم الولايات المتحدة لعملية انتقالية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، مؤكداً نية واشنطن للعمل مع الفصائل السورية لتأسيس مرحلة انتقالية تقود إلى إقامة دولة سورية مستقلة تتمتع بدستور وحكومة منتخبة.

وأكد بايدن على نية إدارته لتحقيق الاستقرار في سوريا وحماية المصالح الأمريكية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستدعم كلاً من لبنان العراق وإسرائيل خلال فترة الانتقال.

أشاد بايدن بفشل روسيا، إيران وحزب الله في الدفاع عن النظام السوري، مُؤكّداً على نية واشنطن للعمل مع الشركاء الأطراف المعنية في سوريا للاستفادة من هذه الفرصة لإدارة المخاطر بشكل فعال.

ووصف بايدن الموقف في سوريا بأنه يُشوبُه الكثير من المخاطر والضبابية، مُشيراً إلى عدم يقين إدارته بشأن مكان الأسد، وإلى تقارير تُفيد بوجوده في موسكو.

وأعلن التلفزيون السوريّ الرسميّ، في وقتٍ مُسبق، سقوط نظام بشار الأسد، مُبثاً شاشةً حمراء كتب عليها: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد".

وبث التلفزيون أيضاً بياناً للعمليات العسكرية حَثّ فيه الشعب السوري على الحفاظ على ممتلكات الدولة، مشيراً إلى أنّ المؤسسات العامة ستظلّ تحت إشراف رئيس الوزراء السوريّ السابق حتى يتمّ تسليمها رسمياً.

ومن جهته، أعرب رئيس الحكومة السورية السابق، الدكتور محمد غازي الجلالي، عن استعداده للتعاون مع أيّ حكومة يختارها الشعب السوريّ، مُؤكّداً حرصه على الحفاظ على مرافق الدولة ومؤسساتها.