ميدو جابر يحقق هدف التقدم في الشوط الأول لصالح المصري في الكونفدرالية

انتهى الشوط الأول بين فريقي النادي المصري وفريق بلاك بولز الموزمبيقي ، في مباراة التي تجمعهم على استاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حيث تقدم المصري على فريق بلاك بولز بهدف مقابل لا شىء ، وقد احرز الهدف اللاعب ميدو جابر.

وكان قد جاء تشكيل المصري أمام بلاك بولز في الكونفيدرالية

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي - محمد هاشم - باهر المحمدي - عمرو السعداوي.

خط الوسط: محمد مخلوف - محمود حمادة - عبدالرحيم دغموم.

خط الهجوم: محمد الشامي - صلاح محسن - ميدو جابر.

واستهل النادي المصري مشواره في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية بالفوز على أنيمبا النيجيري بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس الجديد، بينما استهل بلاك بولز مشوار المجموعات بالهزيمة أمام الزمالك بثنائية نظيفة أيضاً.

ويقع المصري في مجموعة تضم فرق الزمالك ، بلاك بولز بطل موزمبيق، وأنيمبا النيجيري.