بشار خرج من سوريا عبر أنفاق أسفل منزل ماهر الأسد.. فيديو

اكتشف عناصر من المعارضة السورية المسلحة، التي استولت على كامل سوريا عدة أنفاق أسفل القصر الرئاسي، الخاص بماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، إذ أكدت عناصر من المعارضة السورية، أن النفق الذي كان تحت القصر كان نفقًا يصل القصر بقصر آخر بالقرب منه.

جاء ذلك بعدما دخلت عناصر المعارضة السورية العاصمة دمشق بعد سيطرتها على قرى وبلدات سورية من إدلب حتى حماة وحمص ثم دمشق.

وقد تسببت تلك التحركات للمعارضة السورية، في تفكير الرئس السوري بشار الأسد في الخروج من البلاد سرًا، إذ انسحبت قوات الجيش السوري من مواقعها وتمركزاتها وتركت الساحة فارغة أمام عناصر المقاومة المسلحة بقيادة أحمد الشرع، أو أبو محمد الجولاني.

وكشفت الفصائل عن وجود خزانات أموال في السرداب الذي كان أسفل قصر ماهر الأسد، بجانب عدة مقتنيات أخرى تخص ماهر شقيق بشار الأسد.

تجدر الإشارة إلى أن فصائل المعارضة السورية دخلت العاصمة السورية دمشق، وتمكنت من السيطرة على كافة مؤسسات الدولة السورية، لتنهي 61 عامًا من حكم نظام حزب البعث، وما يقرب من 53 عامًا من حكم عائلة الأسد.

