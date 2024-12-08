وكيل صحة دمياط يتابع خطة عمل المستشفيات خلال الـ 3 أشهر القادمة

اجتمع اليوم الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة دمياط، بمديري المستشفيات فى حضور مدير عام الادارة العامة للشئون الوقائية، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة و مدير المكتب الفنى، حيث قام بمتابعة خطة عمل المستشفيات خلال الثلاث أشهر المقبلة .

كما وجه وكيل وزارة الصحة في دمياط بتكليف منسق إحالة للحالات الطارئة بكل مستشفى و ذلك للسرعه في اتخاذ الاجراءات لصالح المرضى، كما تم مناقشة العديد من الجوانب الفنية و الادارية التى تؤثر على مستوى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين .

و فى نهاية الاجتماع اكد الدكتور بدران على تقديم مديرية الصحة جميع أشكال الدعم للمستشفيات لتذليل العقبات و رفع مستوى أداء تقديم الخدمات الطبية للمواطنين .

كما أعلنت مديرية الصحة في دمياط، أنه تحت رعاية وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة.



والدكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات بالمديرية عن تواجد وحدة متنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدي أمام الوحدة الاجتماعية بقرية الوسطاني - مركز كفر سعد

وتقدم الوحدة خدمات الكشف المبكر عن الإصابة بأورام الثدي للسيدات من عمر ١٨ عام بالإضافة لخدمات الأشعة.



وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء أيام الجمعة والسبت ومن الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء يوم الأحد.

