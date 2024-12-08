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الأحد 08 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ذا أتلتيك: ليفربول عرض على محمد صلاح تجديد عقده

محمد صلاح
محمد صلاح
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قدمت إدارة نادي ليفربول عرضًا رسميًا لتجديد عقد نجم الفريق محمد صلاح، الذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

 ووفقًا لمصادر مطلعة، قد حصل اللاعب المصري على عرض من النادي، إلا أن المفاوضات لم تثمر عن اتفاق نهائي حتى الآن.

ورغم الاعتقاد السائد داخل أروقة ملعب "أنفيلد" بأن صلاح، بالإضافة إلى فيرجيل فان ديك و ترينت ألكسندر أرنولد، سيظلون في صفوف الفريق، إلا أن المفاوضات ما زالت جارية وسط غموض بشأن التفاصيل النهائية للعقد الجديد. 

ومن المنتظر أن تستغرق هذه المحادثات بعض الوقت، وهو ما يضع ليفربول في موقف حساس، خاصة أن اللاعبين الثلاثة يمكنهم التوقيع مع أندية أخرى بدءًا من الأول من يناير المقبل.

صلاح ينتظر 

وكان قد أفاد موقع "ذا أتلتيك" في وقت سابق من هذا الشهر أن محمد صلاح ينتظر من إدارة ليفربول توضيح موقفها فيما يتعلق بمدة وقيمة العقد الجديد. كما كشفت تقارير أخرى أن فان ديك وألكسندر أرنولد قد تلقيا أيضًا عروضًا من النادي للتجديد.

صلاح، الذي يقدم مستوى مميزًا هذا الموسم مع ليفربول، سجل 15 هدفًا وصنع 12 في جميع المسابقات حتى الآن. وكان آخر إسهاماته في تعادل فريقه 3-3 مع نيوكاسل يونايتد، حيث سجل هدفين وصنع آخر.

 

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