انتشال 4 جثث من ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ديروط

انتشلت منذ قليل، فرق الإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط، جثث 4 أشخاص من إجمالي 14 راكبا، سقط بهم ميكروباص في الترعة الإبراهيمية بمركز ديروط، وجارٍ البحث عن باقي المفقودين بواسطة قوات الإنقاذ النهري والغواصين وشرطة المسطحات المائية.

وكانت شهدت محافظة أسيوط، اليوم الأحد، حادثًا مروعًا حيث انقلبت سيارة ميكروباص أجرة محملة ب 14 شخصا في مياه ترعة الإبراهيمة في مركز ديروط، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث فور تلقيها البلاغ لانتشال السيارة من المياه والبحث عن أي ناجين.

وتلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط الميكروباص في الترعة، ليتم على الفور تحريك قوة من الحماية المدنية والشرطة إلى موقع الحادث للقيام بالإجراءات اللازمة وانتشال ناجيين او متوفيين من ترعة الإبراهيمية.