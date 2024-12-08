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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

ماذا يحدث في سوريا بعد سقوط بشار الأسد؟.. منير أديب يكشف التفاصيل الكاملة| شاهد

سقاط نظام بشار الأسد
سقاط نظام بشار الأسد
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تشهد سوريا تطورات متسارعة ومعقدة على المستويين السياسي والميداني، حيث يظل الصراع المستمر منذ أكثر من عقد محور الاهتمام الإقليمي والدولي. ومع تزايد الحديث عن إسقاط نظام بشار الأسد، تتجه الأنظار إلى مستقبل البلاد والتغيرات المحتملة في المشهد السياسي.

في هذا السياق، يتناول الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، الإجابة عن التساؤلات البارزة حول ما يجري في سوريا، مسلطًا الضوء على التحديات الراهنة وآفاق المرحلة المقبلة، بما في ذلك السيناريوهات المحتملة بعد سقوط نظام الأسد وتأثير ذلك على استقرار المنطقة ودور القوى الإقليمية والدولية.

ماذا يحدث في سوريا ..التفاصيل الكاملة

بعد بشار الاسد.. السيناريو المتوقع لمستقبل سوريا

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