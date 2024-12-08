ماذا يحدث في سوريا بعد سقوط بشار الأسد؟.. منير أديب يكشف التفاصيل الكاملة| شاهد

تشهد سوريا تطورات متسارعة ومعقدة على المستويين السياسي والميداني، حيث يظل الصراع المستمر منذ أكثر من عقد محور الاهتمام الإقليمي والدولي. ومع تزايد الحديث عن إسقاط نظام بشار الأسد، تتجه الأنظار إلى مستقبل البلاد والتغيرات المحتملة في المشهد السياسي.

في هذا السياق، يتناول الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، الإجابة عن التساؤلات البارزة حول ما يجري في سوريا، مسلطًا الضوء على التحديات الراهنة وآفاق المرحلة المقبلة، بما في ذلك السيناريوهات المحتملة بعد سقوط نظام الأسد وتأثير ذلك على استقرار المنطقة ودور القوى الإقليمية والدولية.