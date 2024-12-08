محافظ القليوبية يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم بجمعية الشبان العالمية

شارك المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، في احتفالات مديرتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، وهيئة الشبان العالمية بالمحافظة، باليوم العالمي لذوى الهمم.

أقيمت الاحتفالية بقاعة المؤتمرات بهيئة الشبان العالمية، وذلك احتفالًا بقدرات طلاب مدارس التربية الخاصة، سواء في التعليم الفكري أو مدارس الصم أو مدارس النور للمكفوفين أو الجمعيات الأهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتوره إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، ومصطفى فرج رئيس مجلس إدارة الشبان العالمية ببنها، واللواء طارق ماهر رئيس مجلس ومدينه بنها، وأميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور وليد الفرماوي مدير مديريه الشباب والرياضة، والنائب أسامة فتحي عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

‏بدأت الاحتفالية بتلاوه آيات من القرآن الكريم مما أضاف بُعدًا روحيًا وثقافيًا للحفل، كما تضمن الاحتفال فقرات أعدها موهوبون من ذوي الهمم بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والشباب والرياضة لإبراز مواهبهم الفنية.

ثم تفقد المحافظ، ورشة عمل ومعارض الأطفال ذوي الهمم وأسرهم ممثلى المدارس الفكرية والصم والمكفوفين بالمحافظة ومدارس الدمج ، حيث أشاد المحافظ بجودة المعروضات والابتكارات فى طريقة العرض.

وفي الختام وجه محافظ القليوبيه كلمه لأولياء الأمور كونوا عونًا وسندًا لأبنائكم من ذوي الهمم، افتخروا بهم وامنحوهم الدعم والثقة، بفضل جهودكم وتكاتفنا كمجتمع واحد، ننجح معًا ونحقق بيئة لا تعرف التمييز، ونقدر التنوع وتمنح الفرص لكل فردًا ليزدهر ويبدع.

كما أضاف "عطية"، أن اليوم العالمي لذوى الهمم يأتي في إطار دعم حقوق الأشخاص ذوي الهمم ورفع الوعي المجتمعي بشأن قضاياهم، وتأكيدًا على أهمية دمجهم في المجتمع وتوفير بيئة داعمة لهم، مؤكدًا على مواصلة العمل مع الوزارات والهيئات المختلفة، لإطلاق مبادرات وبرامج تهدف إلى تمكين ذوي الهمم، لضمان حياة كريمة ومستقبل مشرق لهم.

أكَّد محافظ القليوبيه حرص المحافظة على دعم ذوى الهمم في المجتمع والعمل على تيسير سبل الحياة لهم من خلال توفير الخدمات الملائمة، لافتًا أن القيادة السياسية "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي" يولي اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الهمم، من خلال تنفيذ سياسات ومبادرات تهدف إلى ضمان حقوقهم وتحسين جودة حياتهم.

يذكر أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة يوافق 3 ديسمبر من كل عام ، حيث أعلنت الأمم المتحدة هذا اليوم الخاص في عام 1992 ويتم الاحتفال به كل عام من خلال فعاليات توعوية في جميع أنحاء العالم ، وكان قد خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عاما لأصحاب الهمم وأيضا القانون 10 لسنة 2018 الذي يضمن حقوق أصحاب الهمم بالإضافة للحقوق السياسية من خلال اختيار الأشخاص ذوي الإعاقة فى مجلسي النواب والشيوخ طبقا للدستور.

واوضحت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية ان مبادرة بداية لبناء الانسان المصري احد اهم المبادرات الرئاسية في مجال التنمية البشرية والتي تعمل علي الارتقاء بالمواطن، توفير كافة الخدمات الاجتماعية والمجتمعية لتحسين الحياة.

وأضافت ان المبادرة الجديدة وفعاليات اليوم تسعي الي مد الحماية الاجتماعية لابنائنا من ذوي الهمم، داعية كافة اطراف المجتمع المعنية للمشاركة في المبادرة والرابطة.

من جانبه قال مصطفي عبد الحميد فرج رئيس مجلس ادارة هيئة الشبان بالقليوبية، أن الفاعليات تأتي ضمن المبادرة الرئاسية بداية في اطار محور بناء الانسان والاهتمام بذوي الهمم، مشيرا ان الفاعليات شملت النواحي النفسية والتربوية للاطفال واسرهم للوقوف علي اهم التحديات التي تواجههم، بالاضافة الي اكتشاف المواهب في النواحي الاعلامية والفنية والتربية الرياضية والموسيقية من خلال ورش عمل وتوفير بيئة عمل مشجعه وداعمة لهم تسهل عليهم بالاضافة الي تطويع المباني التابعة للهيئة لتكون ملائمة لذوي الهمم.

بالإضافة إلى فتح باب مسابقة للمشروعات التي ينتجها اقرانهم من الطلاب لخدمة اشقائهم من ذوي الهمم، يذكر أن هيئة الشبان العالمية دشنت بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية برئاسة الاستاذة اميمة رفعت وكيل الوزارة، مبادرة "انت قدها" لرعاية ذوي الهمم والتي انطلقت بعدد من الفاعليات لدعم ابناء الهيئة من ذوي الهمم استمرت حتي انطلاق الاحتفالية الكبري باليوم العالمي لذوي الاعاقة اليوم وشهدت عددا من الفقرات من ضمنها اعلان اول رابطة لرعاية ذوي الهمم بين مؤسسات المجتمع المدني بالقليوبية.

احتفالية ذوي الهمم

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