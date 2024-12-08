المعارضة السورية تعلن ضمانات أمنية للقواعد الروسية

أكدت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، نقلًا عن مصادر في الكرملين، تقديم فصائل المعارضة السورية ضمانات أمنية للقواعد العسكرية الروسية في سوريا.

وقد أوضح مصدر في الكرملين للوكالة أن المسؤولين الروس يتواصلون مع ممثلين عن المعارضة السورية المسلحة، وقد تعهد قادة هذه الفصائل بضمان أمن القواعد العسكرية الروسية والمنشآت الدبلوماسية الروسية في الأراضي السورية.

يأتي هذا الإعلان بعد أن أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة، في وقت سابق، عن تقديم ضمانات أمنية مماثلة للبعثات الدبلوماسية كافة الموجودة في العاصمة السورية دمشق.

وقد سبق ذلك إعلان من السفارة الروسية في دمشق، عبر وكالة "تاس"، بأن جميع موظفي السفارة بخير، وذلك في أعقاب دخول فصائل من المعارضة المسلحة إلى دمشق، وإعلانها في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي السوري "تحرير مدينة دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد".

وقد اكتفى مصدر في السفارة، لدى حديثه لوكالة "تاس"، بالتأكيد على سلامة الموظفين دون تقديم تفاصيل إضافية.