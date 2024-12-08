أستاذة اقتصاد: ميزانية الأسرة حاليا يجب ألا تقل عن 10 آلاف جنيه شهريا

قالت الدكتورة منال خيري، أستاذ مناهج الاقتصاد والدراسات الاقتصادية بجامعة حلوان، إن حياة الأسرة ليست قائمة على الطعام والشراب فقط، ولكنها تشمل المصاريف الدراسية ومصاريف الخدمات والفواتير، مشيرة إلى أن حجم ميزانية الأسرة البسيطة في الوقت الراهن يجب ألا يقل عن 10 آلاف جنيه شهريا.

وأضافت "خيري"، خلال حوارها مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن دخل الأسرة الذي يُقدر بـ15 ألف جنيه بالكاد يكفي الأسرة المتوسطة المكونة من 4 أفراد، في ظل الاقتصاد وعدم الإنفاق على الأشياء الترفيهية بكثرة، مشيرة إلى أن تكلفة الفواتير قد تزيد عن 3 آلاف جنيه.

وأشارت إلى أن الأسرة المتوسطة التي كانت تتناول البروتين يوميًا لا تستطيع أن تقوم بهذا الأمر حاليا في ظل ارتفاع الأسعار، والبديل أنها تتناول البروتين 15 يومًا فقط في الشهر بحد أقصى.