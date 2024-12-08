نائب محافظ الدقهلية في جولة بالمنطقة الصناعية وجمصة

قام الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، بتفقد المنطقة الصناعية، للوقوف على الوضع على الطبيعة، وعقد اجتماعا مع المجلس التنفيذى للمنطقة الصناعية، بحضور المحاسب عصام حجاج مدير عام الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية والاستثمار، والعميد محمود حمدي مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصه،وأعضاء مجلس إدارة الجمعية العمومية للمستثمرين، ومسئول شركة الأمن بالمنطقة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بمتابعة عدد من الموضوعات بالمنطقة الصناعية بجمصه، أثناء زيارته لها اليوم والوقوف على أية معوقات فيها، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات.

وأوضح "العدل" أن تعليمات المحافظ تؤكد على العمل على إصلاح مشاكل الصرف الصحي وانشاء محطة معالجة واستكمال جميع أعمال المرافق ،وتحسين مستوى أداء شركة الأمن المتعاقدة مع المنطقة الصناعية ورفع كفاءة أفرادها بالتدريب وإعادة تأهيلها وعقد دورات تدريبية لهم بالتعاون مع جمعية المستثمرين وتطوير بوابات الدخول للمنطقة وتوحيد تصميمها.

وأضاف نائب المحافظ، أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بضرورة متابعة مستوى النظافة ،عن طريق التعاون مع جمعية المستثمرين في التعاقد مع شركة نظافة متخصصة لرفع مستوى النظافة بالمنطقة الصناعية .

وأشار إلى أن الدولة بكافة أجهزتها تولي ملف الصناعة والاستثمار اهتمام بالغ، ويجب العمل على إصلاح ما افسده الصرف السلبى لبعض المصانع موضحا أنه تم الإتفاق على البدء فى تنفيذ آلية لرفع أداء شركة الأمن والتعاقد مع شركة نظافة ،وكذلك يتم البدء فى مراجعة جميع إجراءات الأمن الصناعي بجميع المصانع وانشاء وحدة صحية بالمنطقة الصناعية بالتعاون مع مديرية الصحة ،وعقب الإجتماع تفقد مصنع فارما للأدوية .

كما تفقد نائب محافظ الدقهلية، أعمال التطوير الجارية بمدينة جمصه وتفقد شاطئ جمصه ومنطقة 15 مايو وزايد وعدد من المشروعات الجارية بهم مؤكدا أن تعليمات المحافظ تشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة المشروعات والقطاعات في جميع مراكز ومدن المحافظة.

ووجه لرئيس مدينة جمصه بتوفير سيارة حمولة 5 طن لتحسين مستوى النظافة وإرسال عمال الحدائق لقص وتقليم الأشجار بالمنطقة.

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