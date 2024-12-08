خبيرة: الخروج مرة أسبوعيًا يُكلف الأسرة 6 آلاف جنيه شهريًا

قالت الدكتورة منال خيري، أستاذ مناهج الاقتصاد والدراسات الاقتصادية بجامعة حلوان، إن الذهاب إلى السينما والمسرح بالنسبة للكثير من الأسر أصبح من الرفاهيات التي يجب أن نتخلى عنها، مضيفة أن الأسرة التي تُريد توفير بعض الرفاهية من خلال الخروج أسبوعيًا، فهذا يكلفها شهريًا 6 آلاف جنيه على الأقل.

وأضافت "خيري"، خلال حوارها مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك الكثير من المصاريف الطارئة مثل العلاج وخلافه، مشيرة إلى ضرورة أن يقوم الشخص بتوفير بعض المدخرات من راتبه الشهري لمواجهة هذه الظروف.

وأوضحت أن الشخص الذي لا يكفيه راتبه خلال الظروف الراهنة عليه أن يُعيد ترتيب أولوياته، مثل التوقف عن التدخين أو التوقف عن القيام ببعض الأمور، لتوفير بعض النفقات للأسرة.