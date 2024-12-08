جامعة جنوب الوادي الأهلية تشارك في المؤتمر العلمي الدولي السادس للعلاج الطبيعي والتأهيل

شارك طلاب برنامج العلاج الطبيعي - جامعة جنوب الوادى الأهلية في المؤتمر العلمي الدولي السادس للعلاج الطبيعي والتأهيل: (العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي بين استراتيجيات التقييم والوقاية والعلاج) تحت عنوان "تحدي الإعاقة"، المُنعقد يومي 6 و7 ديسمبر 2024 في مركز التجارة العالمي بالقاهرة، وذلك برعاية الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد إسماعيل نائب رئيس الجامعة الأكاديمي، وإشراف الدكتور سلام على شورى مدير برنامج العلاج الطبيعي، والأستاذ احمد وحيد مدير رعاية الشباب وآمال حسيب.



شملت الرحلة العلمية جانبا ثقافيا وترفيهيا بزيارة المتحف المصري الكبير ومول مصر فى اليوم الأول.

وتضمن اليوم الثانى والثالث حضور جلسات علمية متنوعة فى جميع تخصصات العلاج الطبيعى والتأهيل، ولقاء قامات من أطباء ومتخصصين العلاج الطبيعي والتأهيل على المستوى المحلي والعالمي.

وجاءت مشاركة الجامعة لتطوير الجوانب الفكرية والعلمية لدى الطلاب، وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة العلمية والحياتية، والتواجد في المؤتمرات والملتقيات المحلية والدولية وتوطيد العلاقات الدائمة مع جميع المؤسسات الحكومية والمنظمات العالمية لضمان جودة التعليم والتدريب وتقديم التجارب المميزة لطلاب الجامعة.

واستعرض المؤتمر محاور ركزت على تحسين جودة الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية للمؤسسات الطبية، وذلك من خلال محاضرات ومناقشات لمتخصصي العلاج الطبيعي والتأهيل فى التغذية العلاجية وإصابات الملاعب، والعظام والأعصاب وصحة المرأة وغيرها وعروض تقديمية لمحاضرين دوليين، فيما يخص التأهيل الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة، وآلية الدعم الكامل لهم، كما قدم المؤتمر أخر الأبحاث العلمية والتقنيات المضافة للأساليب العلاجية، وتطوير الممارسات الطبية، لتزويد القطاعات الصحية بكوادر بشرية مؤثرة علميًا ومجتمعيًا.

وضم المؤتمر على هامشه معرض لأحدث الأجهزة العلمية والتقنيات الخاصة بمجال الطب والعلاج الطبيعي بكافة تخصصاته.