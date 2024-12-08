جوتيريش: هناك الكثير من العمل لضمان انتقال سياسي منظم في سوريا

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، على ضرورة دعم المجتمع الدولي لضمان انتقال سياسي شامل يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.

وذكر جوتيريش، في بيان لمكتبه بشأن الوضع في سوريا أن: "مستقبل سوريا مسألة يقررها السوريون، وسوف يعمل مبعوثي الخاص معهم لتحقيق هذه الغاية".

وتابع أن "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لضمان انتقال سياسي منظم نحو مؤسسات متجددة، وأكرر دعوتي إلى الهدوء وتجنب العنف في هذا الوقت الحساس، مع حماية حقوق جميع السوريين، دون تمييز، وأشير إلى أنه يجب احترام حرمة المباني والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في جميع الأحوال وفقًا للقانون الدولي".

وشدّد جوتيريش: "سوف نحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لضمان أن يكون أي انتقال سياسي شاملًا ويلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بكل تنوعاته، ويجب استعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها".

وأعلن التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الأحد، سقوط نظام بشار الأسد، وبث شاشة حمراء كُتب عليها: "انتصار الثورة السورية العظيمة وإسقاط نظام الأسد"، وجاء إسقاط نظام الأسد عقب اشتباكات بين الفصائل السورية والجيش السوري على مدار 12 يومًا.

وبثَّ التلفزيون السوري، بيانًا للعمليات العسكرية، حث فيه الشعب السوري على "ضرورة الحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية وعدم الاقتراب من المؤسسات العامة التي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السوري حتى يتم تسليمها رسميًا".