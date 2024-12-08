رئيسة "القومي للمرأة" تلتقي المديرة التنفيذية بالاسكوا لبحث سبل التعاون بين الجانبين

التقت اليوم المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالدكتورة مهريناز العوضي مديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة بالاسكوا ، بهدف عرض سبل التعاون المستقبلي بين الجهتين، وذلك على هامش مشاركتها في الفعاليات التى تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا بسلطنة عمان .

حيث عرضت المستشارة أمل عمار جهود مصر في ملف تمكين المرأة وحمايتها، وأكدت على أن سر نجاح هذا الملف فى مصر يتمثل فى وجود إرادة سياسية واعية ومستنيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يؤمن بأهمية تمكين وحماية المرأة وأن تمكينها واجب وطني.

فيما عرضت الدكتورة مهريناز العوضي أنشطة التعاون الفني التي تقدمها الإسكوا لكافة الدول العربية وعرض اداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات في المنطقة العربية ISPAR ، وكذلك التدريبات المختلفة التى تقدمها الإسكوا للحكومات في مختلف المجالات الخاصة بالمرأة .

تجدر الإشارة إلي أن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، قد توجهت الى مسقط، بسلطنة عمان، للمشاركة فى فعاليات الاجتماعين رفيعى المستوى اللذين تنظمهما لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا"الاسكوا"، و هما الدورة الثانية عشر للجنة المرأة التابعة للإسكوا ، و الاجتماع العربي الرفیع المستوى حول التقدم المحرز في تنفیذ إعلان ومنھاج عمل بيجين+30، بعد ثلاثين عاما على اعتمادهما ، والذى يعقد بالشراكة بين جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، وذلك على مدار يومي ٨و٩ ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تشارك رئيسة المجلس أيضًا فى جلسة بعنوان المرأة وصنع القرار ، وفى حفل اطلاق التحديث السنوى لمصفوفة العدالة بين الجنسين والقانون، ضمن فعاليات الاجتماع العربي الرفیع المستوى حول التقدم المحرز في تنفیذ إعلان ومنھاج عمل بيجين+30.