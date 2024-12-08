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الأحد 08 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل نابولي ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي

فريق نابولي
فريق نابولي
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يستعد فريق نابولي لملاقاة لاتسيو في إطار منافسات الدوري الإيطالي  لموسم 2024/2025، حيث أعلن المدرب عن التشكيل المتوقع للقاء الذي سيقام على ملعب "الأوليمبيكو" في 8 ديسمبر 2024.

تشكيل نابولي 

حراسة المرمى: أليكس ميريت

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، أليساندرو بونجيورنو، ماثياس أوليفيرا

الوسط: اندريه اجويسا، سكوت ماكتومناي، ستانيسلاف لوبتكا

الهجوم: ماتيو بوليتانو، روميلو لوكاكو، كفاراتسخيليا

يأمل نابولي في استعادة الصدارة خلال هذا اللقاء الهام، خاصةً بعد تحقيقه نتائج جيدة في الدوري المحلي. 

ورغم خروجه من البطولات الأوروبية هذا الموسم، إلا أن الفريق يطمح في التتويج بلقب الدوري الإيطالي وتقديم أداء قوي ضد فريق لاتسيو الذي يسعى بدوره لتعويض خسارته الأخيرة.

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