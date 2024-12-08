مدير تعليم الفيوم يجتمع بمديري المدارس الثانوية للوقوف على انتظام العملية التعليمية

اجتمع الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مع مديري المدارس الثانوية العامة على مستوى المحافظة، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، ومحمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، وعبدالتواب عبدالظاهر مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، وفريق العمل بالتعليم الثانوي العام بالمديرية.

أكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على ما يلي : ضرورة تسليم جهاز التابلت فوراً لجميع طلاب الصف الأول الثانوي العام بجميع المدارس الثانوية العامة على مستوى المحافظة، ومشاركة المدارس الثانوية العامة في مبادرة الفيوم تتحدث ، ومبادرة قرأت لك ، ومبادرة إزرع شجرة.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة المشاركة فى مسابقة معلومات أثرية في العملات الورقي، وتبادل الزيارات وتوأمة بين المدارس الخاصة والمدارس الخاصة للغات مع المدارس الثانوية العامة الحكومية في تنفيذ المبادرات.

كما يقوم مدير المدرسة الثانوية العامة بتوزيع المهام على فريق العمل بالمدرسة، (تفعيل فرق العمل بالمدارس والعمل من خلال فرق العمل ، لتحقيق أفضل إنجاز ممكن، وضرورة تسجيل غياب الطلاب غير المنضبطين والمتغيبين عن المدرسة، وتطبيق اللوائح والقوانين والقرارات الوزارية بهذا الشأن.

وكلفت بعقد محاضرات وقوافل تعليمية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، واختبار تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي العام، وضرورة انضباط وانتظام طابور الصباح، وبدء طابور الصباح وتحية العلم فى الصباح الباكر الساعة السابعة والنصف صباحاً ، وإلتزام جميع العاملين بالمدرسة والطلاب بحضور طابور الصباح وتحية العلم.

وكذالك تنظيم الإذاعة المدرسية بشكل جيد، وبث روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب من خلال فقرات الإذاعة المدرسية، والإعلان عن ، تدريب عن الجودة لمديري المدارس الثانوية العامة على مستوى المحافظة، وتطبيق إقرارات الموانع على جميع المشاركين في أعمال الامتحانات، على أن يتم حصر الموانع بالمدرسة، وإبلاغ مديري المراحل بها، وعدم الغش بكافة أشكاله فى الامتحانات، وعدم اصطحاب الطلاب وكذلك المعلمين التليفون المحمول، والإلتزام بالنشرات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتسليم إقرار إنهاء المناهج الدراسية والتقييمات

وكذالك المشاركة الإيجابية فى الأنشطة والمسابقات والمبادرات التى يتم تنظيمها بالإدارات التعليمية والمديرية.

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