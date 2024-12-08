"أتلتيك بلباو" يواصل صحوته بفوز مستحق على "فياريال" ويصعد للمربع الذهبي

حقق فريق أتلتيك بلباو فوزًا مستحقًا على ضيفه فياريال بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني.

سجل هدفي بلباو كل من أيتور باريديس في الدقيقة 15، وإيناكي ويليامز في الدقيقة 69.

وواصل بلباو صحوته المميزة بعد فوزه الأخير على ريال مدريد 2-1، ليحقق انتصاره الثالث على التوالي، ويصل إلى 32 نقطة في المركز الرابع بترتيب الدوري.

من جهة أخرى، واصل فياريال سلسلة من النتائج السلبية، إذ تعادل مرتين وتعرض لخسارة في آخر ثلاث جولات، ليظل رصيده متوقفًا عند 26 نقطة في المركز الخامس.