ندوة توعية للحفاظ على المياه بمدرسة الفنية للبنات في الفيوم

في خطوة نحو مستقبل مستدام، وبناء على تعليمات وتوجيهات المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم نظمت إدارة التوعية ندوة توعية شاملة حول الحفاظ على المياه لطالبات المدرسة الفنية للبنات بمنطقه الحادقة بمحافظة الفيوم.

أكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة، أن الندوة تهدف إلى غرس قيم الحفاظ على المياه وتشجيع الطالبات على تبني عادات استهلاك مستدامة و تسليط الضوء علي أهمية المياه كعنصر حيوي للحياة، وأسباب ندرتها، وطرق ترشيد استهلاكها في الحياة اليومية، كما تم عرض العديد من الأفكار الإبداعية التي يمكن للطالبات تطبيقها في المنزل والمدرسة للمساهمة في الحفاظ على هذا المورد الثمين.

وأشاد بدور التوعية وأهميتها في توعية النشء بأهمية المياه ودورهم في الحفاظ عليها، مشيرة إلى أن الجيل الجديد هو الأمل في بناء مستقبل مستدام كما حظيت الندوة بتفاعل كبير من قبل الطالبات اللاتي أبدين اهتمامًا بالغًا بالموضوع، وطرحن العديد من الأسئلة والاستفسارات.

في نهاية الندوة، عبرت إدارة المدرسة عن شكرها للقائمين على تنظيم مثل هذه الندوات واللقاءات التوعوية، مؤكدة على أهمية تكرار مثل هذه المبادرات لتعزيز الوعي بأهمية المياه لدى الطلاب.

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