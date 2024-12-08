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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تجديد حبس معلمة متهمة بفقء عين تلميذ في الفيوم 15 يوما

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قررت النيابة العامة بمحافظة الفيوم، حبس معلمة بمعهد الزاوية الأزهري الابتدائي ، تدعى " ه.س .ح " متهمه بإصابة تلميذ بفقد عينه وتصفيتها ، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.  

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة إجراء التحريات.

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم واللواء محمد العربي مدير المباحث الجنائية قد تلقى إخطارا بالواقعة، فكلف بتشكيل فريق بحث،  تحت إشراف العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم والرائد أحمد فريتم رئيس المباحث لكشف ملابسات الحادث، لكشف ملابسات الواقعة وظروفها.

وكلفت النيابة وحدة مباحث مركز شرطة الفيوم بضبط المعلمة والتي تدعى "ه. س ح، للتحقيق معاها فيما نسب إليها من اتهامات بشأن فقد عين الطالب.

كما قامت النيابة باستدعاء عدد من تلاميذ المعهد الذين أقروا بالواقعة، وأكدوا أنها بالخطأ، وذلك بمعهد الزاوية الأزهري بدائرة مركز الفيوم، "وإحالة المعلمة إلى النيابة لمباشرة التحقيق، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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