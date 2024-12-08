6 أطعمة تساعد على تقوية المناعة.. تعرف عليها

بالتزامن مع فصل الشتاء ، وانتشار الإصابة بفيروس البرد، يبحث المواطنين عن الأطعمة التي تقوي المناعة.

ويحتاج جسم الإنسان إلى العديد من العناصر الغذائية لبناء جهاز مناعي قوي ومن أشهر الأطعمة التي تقوي المناعة:

1. الدواجن

تشتهر الدواجن بأنها مصدر غني بالبروتينات التى تدخل فى بناء الخلايا في جسم الإنسان بما في ذلك خلايا الجهاز المناعي، كما أن البروتينات تساعد في إصلاح تلف الأنسجة وتحارب البكتيريا والفيروسات ولذلك فهي أطعمة تقوي المناعة للحامل.

وكما تحتوى على فيتامين ب6 الذي يلعب دور مهم في العديد من التفاعلات المهمة في جسم الإنسان وتكوين خلايا كرات دم حمراء جديدة ولذلك تستخدم شوربة الدجاج والدجاج كأغذية ترفع المناعة.

2. السلمون

يحتوي السلمون على تركيزات عالية من مادة الأوميجا 3 التي تحسن عمل كرات الدم البيضاء كما أنها تقلل احتمالية حدوث الالتهابات وتحسن كفاءة الأوعية الدموية ولهذا فمن الشائع استخدام السلمون كأطعمة تقوي المناعة لمرضى السكري.

3. الشيكولاته الداكنة

تعد الشيكولاته الداكنة في قائمة أكلات تقوى المناعة فهي تقاوم نزلات البرد نظرًا لاحتوائها على مادة الثيوبرومين (من مضادات الأكسدة التي لها دور فعال في تخفيف السعال).

4..الفواكه الحمضية

تعمظالفواكه الحمضية من أشهر الفواكه التي تقوي المناعة لاحتوائها على فيتامين سي الذي يهرع إليه الجميع عند الإصابة بنزلات البرد، حيث يعتقد أن فيتامين سي يزيد إنتاج خلايا الدم البيضاء (الأهم في مواجهة العدوى) ولهذا فإن البرتقال والليمون والعنب تُعد من أنواع الفاكهة التي تقوي المناعة.

5. الكركم:

وهو نوع من التوابل التي لا غنى عنها ،و يحتوي الكركم على الكركمين، بتركيزات عالية، مما يعطي الكركم اللون الأصفر المصفر ويقلل أيضا من تلف العضلات الناتج عن ممارسة الرياضة.

4. البروكلي

يعد البروكلي من الخضروات التي ، آخر لفيتامين C. كما أنه مليء بالألياف ومضادات الأكسدة إلى جانب فيتامين A وفيتامين E. وبالتالي، يعد البروكلي من أفضل الأطعمة لتعزيز جهاز المناعة. إن تناول البروكلي بانتظام لا يؤدي إلى تحسين جهاز المناعة فحسب، بل يحافظ أيضا على صحة الأمعاء الجيدة.

5. الزبادي: يعد الزبادي من بين الأطعمة الأكثر استهلاكا، والتي ترتبط بتحسين صحة الأمعاء والمناعة،فهو غني بحمض اللاكتيك، ويمكن أن يكون مصدر ممتغز لفيتامين د. لذلك، قد يساعد تناول الزبادي في تنظيم جهاز المناعة في الجسم مع زيادة نظام الدفاع الطبيعي للجسم ضد الأمراض المختلفة.

6. السبانخ : يحتوي خضروات السبانخ ،على عدد من العناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة.