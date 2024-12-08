استجابة لشكاوى المواطنين.. رفع 1700 حالة إشغال في حملة مكبرة ببولاق الدكرور

شن حي بولاق الدكرور، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتعديات المنشآت التجارية والمحال والكافيهات، برئاسة المهندس محمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور، وأحمد إمام، وسيد عبد العليم نائبي رئيس حي بولاق، وقاسم حسين مدير إدارة الإشغالات، وكافة الإدارات المعنية، لرفع الباعة الجائلين على الطريق العام، وتحقيق الانضباط، وبالتنسيق مع شرطة المرافق تحت غطاء أمني، بقيادة العميد أحمد صقر رئيس مباحث المرافق بالجيزة.



وتمكنت الحملة من مصادرة 1700 حالة إشغالات طريق، وتم تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ؛ حيث أكد رئيس حي بولاق الدكرور، توجيه حملات بصفة دورية على كافة شوارع ومناطق الحي، للقضاء على المخالفات، وذلك استجابة لطلبات وشكاوى أهالي بولاق الدكرور، وتمت الحملات ببعض الشوارع بنطاق الحي للقطاع الجنوبي بشارعي : " العشرين والمساكن".

كما تم ازالة الحواجز الحديدية ببعض الشوارع بنطاق الحي، وجاء ذلك بناء علي تعليمات وتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، والمهندس محمد نور السكرتير العام، بضرورة متابعة الشارع بشكل مستمر، والقضاء على كافة المخالفات وتحقيق الانضباط.



