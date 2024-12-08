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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق بقطاع غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
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استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب أخرون إثر استهدافهم من قبل مُسيرة إسرائيلية بشارع (18) في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عددا من الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال مركبة و"توكتوك" شمال رفح، جنوب القطاع.

وأفاد شهود عيان بأن المواطنين وطواقم الإسعاف لا يستطيعون الوصول إلى مكان الاستهداف لانتشال جثامين الشهداء ونقل المصابين بسبب استمرار القصف الإسرائيلي، مشيرين إلى أن المواطنين الذين تم استهدافهم كانوا بصدد نقل أكياس طحين.

وفي السياق ذاته، أصيب 6 مرضى، أحدهم حالته وصفت بالخطيرة، في قصف للاحتلال استهدف المستشفى الأندونيسي شمال القطاع، فيما نسفت قوات الاحتلال عددا من المباني السكنية في حي الجنينة شرق مدينة رفح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44،708 مواطنين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106،050 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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