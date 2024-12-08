"ريمونتادا" تشيلسي يقلب تأخره إلى فوز 4-3 على توتنهام في ديربي لندن

في مباراة مثيرة ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025، نجح تشيلسي في تحقيق ريمونتادا رائعة على حساب توتنهام هوتسبير، ليقلب تأخره إلى فوز بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت على ملعب "توتنهام".

افتتح توتنهام التسجيل في الدقيقة الخامسة بواسطة دومينيك سولانكي بعد تمريرة عرضية من برينان جونسون، ثم عزز ديجان كولوسيفسكي تقدم السبيرز في الدقيقة 11 بتسديدة قوية سكنت شباك تشيلسي، مستغلاً سقوط مارك كوكوريلا.

لكن تشيلسي رد سريعًا، وقلص الفارق في الدقيقة 17 بواسطة جادون سانشو بعد تسديدة صاروخية رائعة.

وفي الشوط الثاني، تواصلت الإثارة، حيث تمكن كول بالمر من معادلة النتيجة لتشيلسي في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 73، سجل إنزو فرنانديز الهدف الثالث لتشيلسي، ليمنح فريقه التقدم لأول مرة في المباراة.

ثم جاء كول بالمر مجددًا في الدقيقة 84، ليحرز هدفه الثاني في المباراة من ركلة جزاء، ليضمن فوز تشيلسي 4-3.

في الدقيقة 90، سجل هيونغ مين سون هدفًا لصالح توتنهام ليقلص الفارق، لكن دون أن يغير من نتيجة المباراة.

وبهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.