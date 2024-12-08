لجنة الشباب والرياضة بالنواب: الانتهاء من استاد المصري يونيو 2025

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مشروع إنشاء استاد النادي المصري يعد هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي محافظة بورسعيد.

وكشف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عقب اجتماع متابعة أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد في نفس موقعه القديم، موضحًا أن الشركة المنفذة لمشروع استاد النادي المصري الجديد، وعدت الانتهاء من تنفيذ الاستاد شهر يونيو عام 2025.

ووجه رئيس اللجنة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابته لمطلب أبناء بورسعيد بإقامة الاستاد في نفس موقعه القديم، كما وجه الشكر لوزير الشباب والرياضة علي تلبية دعوته لزيارة المحافظة لإنجاز اعمال الاستاد.

وأثنى على دور محافظ بورسعيد ونواب المحافظة بمجلسي النواب والشيوخ وكافة القائمين على المشروع على جهودهم ودعمهم.



ولفت إلى أن زيارة وزير الشباب لمحافظة بورسعيد جاء بناء علي الدعوة التي وجهها له، في ضوء المتابعة المستمرة لمشروع بناء الاستاد، والتي كان جرى الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير في الوزارة أن يجرى الاجتماع بصفة شهرية، وأن يكون هذه المرة في محافظة بورسعيد وهو ما استجاب له الوزير على الفور للمتابعة الميدانية للمشروع.