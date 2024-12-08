الجيش الإسرائيلي: نشرنا جنودًا في المنطقة العازلة بالجولان كإجراء دفاعي مؤقت

قال رئيس الأركان الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي اليوم الأحد، إن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت الليلة الماضية الانتشار داخل الأراضي السورية.

ونسبت صحيفة (يديعوت آحرونوت) إلى هاليفي قوله في حديث إلى المُجندين الجدد في لواء جولاني بمركز (تل هاشومير) للتأهيل: "قوات المشاة الآن تنخرط في عمليات قتالية على أربع جبهات الضفة الغربية وغزة ولبنان، والليلة الماضية، نشرنا قواتنا في الأراضي السورية"..وأعلن الجيش الإسرائيلي انتشار وصفه بـ "الدفاعي والمؤقت" في المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان.

وأضاف أن هذا الإجراء يهدف إلى القضاء على التهديدات المحتملة، في ضوء التطورات في سوريا، والتي وصفها بأنها حدث ضخم ودراماتيكي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعمل على تأمين نقاط مراقبة رئيسية على الجانب السوري من السياج الحدودي لتعزيز الأمن.. مشيرا إلى أن قوات المعارضة في جنوب سوريا تتكون من مزيج مُتنوع من جماعات ذات أيديولوجيات مُختلفة.