طلب إحاطة حول حوافز تشجيع تحويلات المصريين بالخارج عبر البنوك

تقدم النائب طلبه النحال عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير القوى العاملة "العمل" بشأن مناقشة سياسة الوزارة في عمل حوافز لتشجيع العاملين بالخارج على تحويل مدخراتهم إلى داخل مصر عن طريق البنوك المصرية في الجلسة العامة.

وأكد “النحال”، أن المصريين العاملين بالخارج يمثلون ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، وتسهم تحويلاتهم المالية في دعم ميزان المدفوعات وتعزيز قوة الاحتياطي الأجنبي، حيث تعتبر مصدرًا هامًا للعملة الصعبة، وتسهم في تمويل الاستيراد وتسديد الديون الخارجية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه يمكن توجيه جزء من هذه التحويلات لدعم الاستثمار في المشروعات الإنتاجية، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي، كما أنها تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتدخل في جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للأسر المستقبلة لها، وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وشدد على أن تشجيع هؤلاء العاملين على تحويل مدخراتهم إلى داخل مصر عبر القنوات الرسمية، وخاصة البنوك المصرية، يكتسي أهمية بالغة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات مصرفية متميزة، الأمر الذي يدعم فكرة تحويل المصريين العاملين بالخارج مدخراتهم عن طريق البنوك المصري، وهي خطوة يمكنها تعزيز المشروعات التنموية، مما يعود بالنفع على المجتمع بشكل كامل.