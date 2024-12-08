السعودية تدعو لتضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها

أكدت السعودية وقوفها إلى جانب الشعب السوري وخياراته في هذه المرحلة، داعية إلى تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها بما يحميها من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد أنها تتابع التطورات المتسارعة في سوريا، معربة عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب السوري والتعاون معه في كل ما يخدم سوريا ويحقق تطلعات شعبها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومساندة سوريا في هذه المرحلة بالغة الأهمية لمساعدتها في تجاوز ويلات ما عانى منه الشعب السوري خلال سنين طويلة راح ضحيتها مئات الألوف من الأبرياء والملايين من النازحين والمهجرين.