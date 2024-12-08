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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

صحيفة إسرائيلية: سلاح الجو الإسرائيلي نفذ عدة ضربات بسوريا

سوريا
سوريا
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قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن التقارير تشير إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ اليوم الأحد العديد من الضربات في سوريا، حيث دمر أسلحة تخشى إسرائيل أن تقع في أيدي قوات مُعادية لها.

وذكرت الصحيفة أن الضربات استهدفت مستودعات ذخيرة وأسلحة في قاعدة خلخلة الجوية في السويداء، وعدة مواقع في محافظة درعا، وقاعدة المزة الجوية في دمشق.

وأفادت الصحيفة بأن التقارير تشير إلى ضربات إضافية بعد ظهر الأحد في قاعدة المزة الجوية، ومجمع أمني كبير في ضاحية كفر سوسة بالعاصمة، وفرع لمركز الدراسات والبحوث العلمية في دمشق، وساحة مركزية في العاصمة تضم مقرات للمخابرات والجمارك.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتتبع أسلحة متطورة في سوريا ويعمل على منع وصولها إلى حزب الله أو أي عناصر معادية أخرى يمكن أن تهدد إسرائيل.

سوريا سلاح الجو الإسرائيلي إسرائيل دمشق