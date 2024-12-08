الزمالك وإنيمبا يتعادلان 2-2 في مواجهة مثيرة بالكونفدرالية

انتهت مباراة الزمالك ضد إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية بالتعادل الإيجابي 2-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، على استاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

افتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 32 عن طريق سيف الدين الجزيري، الذي استغل تمريرة رائعة بالرأس من زميله محمود بن تايك.

وبعدها بـ8 دقائق، في الدقيقة 40، أضاف عمر فرج الهدف الثاني للفريق المصري بعد كرة عرضية متقنة من أحمد محمود.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول (الدقيقة 45+4)، قلص إنيمبا الفارق بهدف مذهل من أوفير تشينيدو تشوكو، الذي استغل خطأ لحارس الزمالك محمد عواد في الخروج من مرماه وسدد كرة مستغلاً ارتباك الدفاع.

وفي الشوط الثاني، نجح إنيمبا في إدراك التعادل في الدقيقة 57 عبر أوفير تشينيدو تشوكو، الذي سدد كرة اصطدمت بالمدافع الزناري لتخدع الحارس محمد عواد وتستقر في الزاوية اليمنى للمرمى.

وبهذه النتيجة، يظل الزمالك في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما رفع إنيمبا رصيده إلى نقطتين.