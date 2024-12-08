تعرف على تشكيل المصري أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري فريق بلاك بولز الموزمبيقي، مساء اليوم الأحد في مباراة تجمعهم في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل المصري أمام بلاك بولز في الكونفيدرالية:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي - محمد هاشم - باهر المحمدي - عمرو السعداوي.

خط الوسط: محمد مخلوف - محمود حمادة - عبدالرحيم دغموم.

خط الهجوم: محمد الشامي - صلاح محسن - ميدو جابر.

وكان استهل النادي المصري مشواره في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية بالفوزعلى أنيمبا النيجيري بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس الجديد، بينما استهل بلاك بولز مشوار المجموعات بالهزيمة أمام الزمالك بثنائية نظيفة أيضاً.

ويقع المصري في مجموعة تضم فرق الزمالك، بلاك بولز بطل موزمبيق، وأنيمبا النيجيري.