الدولار يرتفع 18 قرشا في نهاية التعاملات

ارتفع سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الأحد، مقدار 18 قرشا علي مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه، داخل البنك المركزي المصري نحو 50.18 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع.

وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.93 جنيه للشراء و 50.03 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.15 جنيه للشراء و 50.25 جنيه للبيع في بنكي نكست والمصري الخليجي .

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.2 جنيه للشراء و 50.3 جنيه للبيع في بنوك ( كريدي أجريكول، QNB،قناة السويس ، الاهلي الكويتي،التعمير والاسكان).

وسجل اعلي سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.21 جنيه للشراء و 5.31 جنيه للبيع مصرف ابوظبي.