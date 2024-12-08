"ضربوه على باب المسجد".. تفاصيل مقتل مُسن رميًا بالرصاص في البحيرة

شهدت عزبة جاب الله التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، حادثة مؤسفة، حيث لقي مسن مصرعه في ظروف غامضة بطلقات نارية من مجهولين أثناء دخوله المسجد لأداء صلاة العشاء.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة الدلنجات يفيد بورود بلاغ يفيد بمصرع "درويش السيد ع" 61 عامًا، ومقيم بعزبة جاب الله التابعة لدائرة مركز الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين قيام شخصين يستقلان سيارة ملاكى بإطلاق أعيرة نارية علي المجني عليه أثناء دخولة المسجد لأداء صلاة العشاء بالمسجد، وتوفي متأثرًا بإصابته.

وعلى الفور انتقل باهر شماته وكيل النائب العام برئاسة المستشار محمد صبحي مدير نيابة الدلنجات بسكرتارية محمد عبد العظيم، الى مكان الواقعة لإجراء المناظرة ومعاينة مكان الحادث، وقرر عرض الجثمان على الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، مع تكليف إدارة البحث الجنائي بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط مرتكبيها وكذلك السلاح المستخدم فى الواقعة.

وعلى الفور أمر اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة سرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير رئيس مباحث المديرية والمقدم على شاكر رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، والنقيب أحمد جمال الدين معاون أول المباحث، لسرعة ضبط المتهمين، وإجراء التحريات.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين بينهما وبين المتهم خلافات ثأرية، منذ عام 1996، حيث قام المجنى عليه بقتل شقيقى المتهمين، نظرًا لحدوث مشاجرة، بينهما، وتم الحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبد، وجارٍ ضبط المتهمين والسلاح النارى المستخدم فى الواقعة.