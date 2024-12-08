وزيرة التضامن تتفقد المركز اللوجستي والمخزن الجمركي للهلال الأحمر المصري بالعريش

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، على هامش زيارتها الميدانية لمحافظة شمال سيناء المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري الأشقاء من أبناء قطاع غزة في درغام بمدينة العريش، وذلك بحضور الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري.

وخلال الزيارة، استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى شرح تفصيلي من العاملين والمتطوعين في الهلال الأحمر المصري حول تفاصيل عملية إيصال المساعدات الإنسانية التي يتم إرسالها إلى غزة، والتي تشمل الأدوية، والمواد الغذائية، والمولدات الكهربائية، والأغطية والبطاطين، فضلاً عن أنابيب الأكسجين والمستلزمات الطبية الضرورية، ويأتي ذلك في إطار دعم مصر المتواصل للأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل الهلال الأحمر المصري والمتطوعين في تأمين إيصال المساعدات، مشيدة بالتعاون الكبير بين جميع الجهات المعنية لضمان وصول المساعدات بسرعة وكفاءة.

كما أكدت د.منال عوض على أهمية استمرارية هذه المبادرات الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في محنته، مشيرة إلى أن الدولة المصرية لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في فلسطين تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وفي ختام زيارتها لمركز الخدمات اللوجستية، التقطت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، صورة تذكارية مع متطوعي الهلال الأحمر المصري، تقديرًا لجهودهم الإنسانية المتميزة في تقديم الدعم والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وعقب ذلك تفقدت وزيرة التنمية المحلية والدكتورة مايا مرسي المخزن الجمركي التابع للهلال الأحمر المصري بالعريش، والذي تم إنشاؤه بتسهيل من رئاسة مجلس الوزراء بغرض تخزين المساعدات الإنسانية الدولية الواردة جوا وبحرًا لقطاع غزة لحين دخولها، بما يضمن عدم تكدس الشاحنات أمام معبر رفح.