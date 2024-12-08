"قسد": داعش تحتجز مدنيين في سجون سرية بالبادية السورية

نفذت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، عمليات أمنية ضد خلايا وعصابات تنظيم داعش الإرهابي في بعض المناطق بدير الزور.

وأكد المكتب الإعلامي في بيان صادر لـ"قسد"، أن القوات الأمنية عثرت على وثائق واعترافات تفصيلية تؤكد احتفاظ التنظيم الإرهابي بعدد كبير من المختطفين السوريين، ما بين عامي 2013 و2018 في سجون سرية بمنطقة البادية السورية.

ولفت البيان إلى أن "قسد" تعمل على تحديد مواقع سجون المختطفين، من أجل تنسيق وإجراء عمليات الإنقاذ والتتبع.

من جانبه، أصدر مظلوم عبادي، قائد قوات سوريا الديمقراطية عفوًا عامًا في المناطق الخاضعة تحت سيطرته بمناسبة سقوط النظام، وذلك بهدف نشر الأجواء الإيجابية من قبل الإدارة الذاتية للأكراد.

وأصدرت الإدارة الذاتية للأكراد في شمال وشرق سوريا، بيانا اليوم، أكدت فيه أنها تتمسك بالمبادئ التي عملت عليها طوال الحقبة الماضية.

وقالت الإدارة الذاتية، إننا جزء أصيل من النسيج السوري والجغرافيا السورية، وسنعمل على الحفاظ على وحدة الشعب السوري ووحدة الأراضي السورية، ونتبنى لغة الحوار السلمي لحل القضايا دون إقصاء أي طرف، كما نؤكد التزامنا بدور ريادي في بناء سوريا ديمقراطية تعددية، تضمن حقوق كل السوريين دون تمييز أو تفريق، وندعو جميع القوى السياسية في سوريا إلى إعادة النظر في الماضي واستخلاص الدروس اللازمة للعمل معًا لإخراج البلاد من أزمتها المتفاقمة.

وطالب بيان الإدارة الذاتية بضرورة تحويل المرحلة الحالية إلى صفحة جديدة من أجل الوصول إلى توافقات تخدم مصالح كل السوريين، كما دعت الجميع للابتعاد عن سياسات الإقصاء والتهميش التي تبناها النظام في الماضي.