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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إطلاق نار غير مسبوق في مناطق مختلفة بسوريا

إطلاق نار
إطلاق نار
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قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في دمشق، إنه منذ ساعات الصباح غادر الدبلوماسيون الإيرانيون دمشق إلى بيروت تحسبًا من استهداف السفارة الإيرانية في العاصمة السورية، موضحا أن بعض الحشود استهدفت السفارة الإيرانية، وهي السفارة الوحيدة التي تعرضت للاستهداف في دمشق.

وأوضح هملو خلال مداخلته عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية أن استهداف السفارة الإيرانية جاء بسبب دور إيران البارز في دعم الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه، حيث كانت شريكًا في قمع السوريين في عدة مناطق، خصوصًا في محيط دمشق وحمص وأرياف حلب.

وتابع قائلًا: "هناك إطلاق نار غير مسبوق في مناطق مختلفة من سوريا منذ ساعات الفجر حتى ظهر اليوم، وهذا العنف لا يمكن وصفه، حيث أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، نظرًا لأن إطلاق النار تم في التجمعات والمناطق التي شهدت احتفالات وتمركزات"، كما أشار إلى أن غرفة العمليات المشتركة للجيش السوري أصدرت ظهر اليوم بيانًا حذرت فيه من حمل السلاح ضد الجيش السوري.

استهداف السفارة الإيرانية في العاصمة السورية الرئيس السوري بشار الأسد إطلاق نار غير مسبوق في مناطق مختلفة من سوريا منذ