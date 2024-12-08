وزيرة التنمية المحلية تتفقد قافلة بيطرية وتفتتح محطة تحلية مياه بالشيخ زويد

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم بتفقد إطلاق قافلة بيطرية مجانية بقرية "أبو العراج" بمحافظة شمال سيناء، وذلك الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء وتأتي هذه القافلة بدعم من "البنك الأهلي المصري" وبتنفيذ "مؤسسة مصر الخير"، وذلك بهدف دعم الثروة الحيوانية وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة للمربين بالمجان في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتقديم الخدمات للمواطنين.

كما افتتحت وزيرة التنمية المحلية محطة لتحلية المياه بمركز الشيخ زويد والتي تهدف إلى توفير مياه شرب نقية لسكان المنطقة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ، وذلك بطاقة إنتاجية 200 متر مكعب فى اليوم لخدمة أهالى مركز الشيخ زويد ورفح بقرى "صلاح الدين - شبانة - الجوره - أبو العراج"، وذلك بتمويل من البنك الأهلى المصري.

جاء ذلك بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وكبار القبائل السيناوية، وتأتي هذه الزيارة في مستهل جولة موسعة تقوم بها وزيرة التنمية المحلية إلى محافظة شمال سيناء، بهدف متابعة المشروعات التنموية، والوقوف على احتياجات المواطنين، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المحافظة .

كما حرصت وزيرة التنمية المحلية، ووزيرة التضامن الاجتماعى على تفقد الأنشطة الترفيهية التي يتم تقديمها للأطفال.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى ، مؤكدة على أهمية تعزيز المبادرات التنموية التي تسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين في سيناء، ودعم المشروعات التي توفر خدمات أساسية للمجتمع المحلي.

كما أكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الجهود المشتركة تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن المشروعات التنموية والبيطرية ستسهم بشكل مباشر في تحسين ظروف المعيشة للأسر السيناوية.

وفي ختام جولتها، توجهت وزيرة التنمية المحلية بالشكر لجميع الجهات الداعمة والمنفذة للمشروعات، مشيدة بدور المجتمع السيناوي في التعاون لتنفيذ هذه المبادرات الهادفة إلى بناء مستقبل أفضل للمنطقة.