محلل سياسي يكشف دور إسرائيل في سقوط نظام بشار الأسد

أكد بشير عبد الفتاح، المحلل السياسي، أن أمريكا والمفوضية الأوروبية هي من ساعدت أبو محمد الجولاني على قيادة الفصائل العسكرية؛ للقضاء على نظام بشار الأسد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”:" المجتمع الدولي يتحرك بأمر إسرائيل فقط، ما حدث أدعت تل أبيب نقل الأسلحة للجبهة اللبنانية وحماس الفلسطينية من خلال إيران عبر سوريا، حتى تم إقرار التخلص من نظام الأسد".

وأكد أن الفترة المقبلة قد تشهد حوارًا سوريًا من أجل وضع إطار للعمل، واستهداف إخراج القوات والفصائل الأجنبية من سوريا، وجعلها دولة ديمقراطية مؤسسية.

ولفت إلى أن أمريكا وروسيا وإيران وإسرائيل هم من يتحكمون عسكريا في النظام السوري ومستقبل المنطقة العربية.

واختتم قائلًا:" المعارضة المدنية السورية والتيارات الفكرية والطيف السياسي سيسد المدخل أمام جماعات الإسلام السياسي في سوريا".



