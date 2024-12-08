محلل سياسي يكشف الهدف من سقوط نظام بشار والأطراف المستفيدة

أكد بشير عبد الفتاح، المحلل السياسي، أن سقوط نظام بشار السوري سيتيعه المرحلة الانتقالية وهي الأخطر في تاريخ الدول؛ لعدم وجود تصورات لما سيحدث، زيادة على التدخلات الخارجية ومكتسبات كل دولة، زيادة على التقسيم الطائفي بسوريا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد: الجيش الإسرائيلي بدأ في مخطط توسيع مكتسباته بعد الجولان المحتلة، وما حدث تم بتنسيق أمريكي – تركي – إسرائيلي، خاصة أن سقوط نظام بشار هدفه ضرب الفصائل الموالية لإيران وقطع أذرعها.

وأكد أن إيران بدأ تتسارع في تخصيب اليورانيوم من أجل إنتاج القنبلة النووية، وإسرائيل لا تريد وصول طهران لهذا الهدف، منوها أن تراجع إيران من الجبهة السورية قد يدفع أمريكا لتخفيف الضغوط عليها.

ولفت إلى أن محمد الجولاني قد يعيد الإسلام السياسي في المنطقة، خاصة أنه تم تصنيفه إرهابيا من قبل أمريكا سابقا، والمعارضة المدنية السياسية غائبة عن المشهد حتى الآن، محذرا من تسويق ورقة الإسلام السياسي مرة اخرى على غرار ما حدث من قبل الجماعة الإخوانية المحظورة.

