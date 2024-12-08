«سياحة وفنادق الفيوم» تنظم ندوة حول "أخلاقيات الطالب الجامعي"

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، شهد الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ندوة حول "أخلاقيات الطالب الجامعي" والتي نظمتها كلية السياحة والفنادق بالتعاون مع كلية علوم الرياضة بالجامعة، بحضور الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق، الدكتور حمدي نور الدين عميد كلية علوم الرياضة، الدكتور أشرف العباسي وكيل كلية علوم الرياضة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور معتز علي حسن وكيل كلية علوم الرياضة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور إسلام السيد حسين الأستاذ بكلية السياحة والفنادق ومنسق برنامج إدارة السياحة الرياضية بكلية السياحة والفنادق، الدكتور أنور إيهاب خطاب المدرس بكلية علوم الرياضة ومنسق برنامج إدارة السياحة الرياضية بكلية علوم الرياضة، وذلك اليوم الأحد الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٤م بكلية السياحة والفنادق.

وخلال الندوة قام الدكتورعرفه صبري بإلقاء محاضرة حول أخلاقيات الطالب الجامعي وأهم الصفات والسمات التي يجب أن يتحلى بها الطالب الجامعي والجوانب الأخلاقية التي ينبغي أن يتخلق بها الطالب الجامعي.

وأوضح مفهوم الجامعة، الطالب الجامعي، الحرم الجامعي، والتقاليد الجامعية التي ينبغي أن يلتزم بها الطلاب كالالتزام بالمواعيد والمظهر اللائق والحفاظ على الأثاث والأجهزة والأدوات واستعمالها الاستعمال الأمثل، التعاون، الإيجابية تجاه الجامعة والمجتمع.

وأشار إلى الواجبات التي ينبغي على الطالب الالتزام بها والآداب داخل الحرم الجامعي، وبعض المواد الخاصة بالطلاب من قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢م، والوعي التام وعدم الانسياق نحو الشائعات وما يتم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي واستخدام تلك المواقع بما يفيد التعليم والتعلم.