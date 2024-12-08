جامعة أسيوط تطلق قافلة بيطرية شاملة إلى قرية مسرع ضمن مبادرة "بداية"

أطلقت جامعة أسيوط، صباح اليوم، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة؛ قافلة بيطرية شاملة إلى قرية مسرع بمحافظة أسيوط؛ والتى نظمتها كلية الطب البيطرى بالجامعة، تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطرى، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بأسيوط، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، واستمرارًا لسلسلة القوافل التي تُطلقها الجامعة على مستوى المحافظة، في إطار تفعيل دورها الخدمي والتنموي تجاه المجتمع.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن القافلة قدمت خدماتها البيطرية بقرية مسرع من كشف وتشخيص وعلاج وتدخلات جراحية وصرف الأدوية بالمجان مع التركيز على الجانب التوعوي لمزارعي القرية فيما يخص الثروة الحيوانية، مؤكدا حرص الجامعة علي الاستمرار فى إطلاق؛ القوافل البيطرية شاملة التخصصات؛ للقرى، والمراكز الأكثر احتياجاً، فضلاً عن توفير المستلزمات الطبية، والأدوية بالمجان، وخدمات التطعيم، ورش، وتطهير الحيوانات؛ لحمايتها من الأمراض، وتحويل الحالات المرضية لمستشفى الطب البيطري بالجامعة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبدالعليم، أن القافلة البيطرية شارك فيها عدد(8) من الأطباء في تخصصات (الجراحة، التوليد، طب الحيوان، طب الطيور والأرانب، صحة الحيوان، سلوكيات ورعاية الحيوان، والدواجن، والأحياء المائية)، وعدد(15) طالبا، وطالبة بالكلية موضحاً: إن القافلة تأتى بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بأسيوط، وذلك لخدمة وبناء المجتمع المحيط، والاستدامة في الإفادة من الموارد، والثروات المختلفة.

وأشارت الدكتورة مديحة درويش، إلى أن القوافل البيطرية التي تنظمها الكلية تهدف إلى تقديم خدمة مجانية للفلاحين بمحافظة أسيوط؛ من خلال إتاحة فرصة إجراء الكشف الطبي، والتشخيص للحيوانات ، وتقديم العلاج للحيوانات المريضة، مثل: علاج سوء التغذية، والمشاكل التناسلية، فضلاً عن التشخيص بالأشعة التليفزيونية، وتحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة، لافتةً: أن القوافل تمثل فرصة جيدة لطلاب الفرق النهائية؛ للتدريب العملي على التشخيص، ومناظرة الحالات؛ بما يسهم فى الإفادة لتدريبهم على الحياة المهنية، وسوق العمل؛ تحت إشراف نخبة من أساتذة الكلية.

جاءت القافلة تحت إشراف وحضور؛ الدكتور محمود رشدى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مؤمن عبدالعظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صلاح علي قطب مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، والدكتور خالد فزاع مسئول القوافل البيطرية بالمديرية، والدكتورة ريهام رشدي محمود مدير وحدة مسرع البيطرية، إلى جانب مشاركة عدد من المشرفين الإداريين، والفنيين، والعاملين بالكلية.

