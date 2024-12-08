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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رين ضد نانت.. التعادل يحسم الشوط الأول في غياب مصطفى محمد

مصطفي محمد
مصطفي محمد
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انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة نانت ضد رين في الدوري الفرنسي بالتعادل السلبي 0-0، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب "لا البوجوار" ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

وشهد الشوط الأول أداءً متوازنًا من كلا الفريقين، حيث فشلا في تسجيل أي أهداف رغم المحاولات الهجومية، فيما ظل مصطفى محمد، النجم المصري مهاجم نانت، على مقاعد البدلاء طوال الـ45 دقيقة الأولى.

ويأمل فريق نانت في استعادة نغمة الانتصارات خلال الشوط الثاني، حيث يسعى للابتعاد عن منطقة الهبوط، بينما يبحث رين عن فوزه الثاني على التوالي لتحسين مركزه في جدول الدوري الفرنسي.

يذكر أن فريق نانت يحتل المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة، بينما يقبع رين في المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة، وذلك بعد مرور 13 جولة من الموسم الحالي.

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