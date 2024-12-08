نشاط الرئيس السيسي في الدنمارك.. شاهد

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مملكة الدنمارك في ختام زيارة الدولة التي قام بها الرئيس، حيث كان في التوديع بمقر إقامة الرئيس قبل المغادرة "فريدريك العاشر" ملك الدنمارك الملكة "ماري"، كما قام الرئيس بالتوقيع في سجل كبار الزوار بالقصر الملكي الدنماركي.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه كان في انتظار الرئيس في المطار عدد من المسئولين الدنماركيين، وان الرئيس قد استجاب لطلبهم بالتقاط صور تذكارية مع الرئيس اعتزازاً بالزيارة التاريخية للرئيس إلى "كوبنهاجن"، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى مملكة الدنمارك، وقبل توجه الرئيس إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" في ثاني محطات جولة الرئيس الأوروبية.

وشهدت زيارة الرئيس السيسي للدنمارك نشاط كبير نستعرضها بالفيديو.

