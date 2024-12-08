القاهرة الإخبارية: الخارجية الروسية رسمت الصورة الأخيرة لما جرى بسوريا

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إن وزارة الخارجية الروسية هي التي رسمت الصورة المتعلقة بما حدث في سوريا خلال الساعات الماضية.

وأضاف "مشيك"، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الخارجية الروسية أصدرت بيانًا أفادت فيه بأن بشار الأسد قد ترك الحكم وغادر الأراضي السورية نتيجة مفاوضات مع هيئة تحرير الشام.

وأشار إلى أن بشار الأسد طلب من السلطات السورية تسليم الحكم بشكل سلمي، وأكدت الخارجية الروسية أن قواعدها العسكرية في سوريا في حالة استعداد قصوى، وأنه لا يوجد حاليًا أي تهديد على القواعد العسكرية الروسية هناك.

وتابع مشيك قائلًا: كما دعت الأمم المتحدة للعب دور في تقريب وجهات النظر بين السوريين من أجل حل الصراع والأزمات في سوريا بشكل سلمي وبالوسائل السياسية. وأعربت الخارجية الروسية عن قلقها البالغ إزاء الوضع في سوريا، نظرًا لأن عددًا من الخبراء الروس يخشون من احتمال اندلاع حرب أهلية نتيجة لهذه الصراعات والأحداث وترك بشار الأسد منصبه.