"غازبروم" الروسية تسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين

أكدت شركة غازبروم الروسية أنها سجلت رقما قياسيا جديدا لإمدادات الغاز اليومية لخطوط الأنابيب إلى الصين يوم.

وقالت غازبروم في بيان إن التدفقات اليومية عبر خط الغاز “باور أوف سيبيريا” تجاوزت الحد الأقصى للالتزامات التعاقدية لروسيا دون تقديم رقم، مضيفة أنه في الأول من ديسمبر الجاري رفعت غازبروم عمليات التسليم إلى ما يعادل يوميا 38 مليار متر مكعب سنويا وهي القدرة التصميمية لشركة “باور أوف سيبيريا”.

ولفت إلى أن الصين تتجه إلى أن تصبح أكبر سوق لخط أنابيب الغاز الروسي هذا العام، حيث أصبحت شركة غازبروم أكثر اعتمادًا على الصين كمشترٍ بعد أن تجنب معظم عملائها الأوروبيين الإمدادات الروسية في أعقاب الأزمة الأوكرانية.