مصر تحصد لقب بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

حقق المنتخب المصري للمصارعة، لقب بطولة إبراهيم مصطفى الدولية، والتي أقيمت على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة، خلال الفترة من 6 وحتى 8 ديسمبر الجاري.

وحصد الفراعنة اللقب بعد حصولهم على 17 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات.

فيما جاء المنتخب الأفغانستاني ثانيًا، وحل المنتخب الأردني ثالثًا.

واختتمت البطولة الدولية مساء الأحد، بإقامة منافسات المصارعة الحرة، فيما أقيمت أمس السبت، منافسات المصارعة الرومانية.

وأشادت الوفود المشاركة في البطولة بالحفاوة والاستقبال من قبل اللجنة المنظمة برئاسة العميد سعيد صلاح.

وشارك في البطولة منتخبات، أمريكا والأردن والعراق وبلغاريا والصين وأفغانستان وإيران، بالإضافة إلى مصر.