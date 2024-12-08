الزمالك يتقدم بهدفين في الشوط الأول على إنيمبا

تقدم فريق الزمالك، على مضيفه إنيمبا النيجيرى، بهدفين لهدف، فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "استاد جودسويل أكبابيو الدولي"، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.



أحرز هدفى الزمالك اللاعب سيف الدين الجزيري فى الدقيقة الـ 33، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب عمر فرج فى الدقيقة الـ 41، وجاء هدف أنيمبا فى الدقيقة الـ 45 من عمر اللقاء.



ويحتل الزمالك صدارة المجموعة الرابعة التى تضم بلاك بولز والمصرى البورسعيدى وإنيمبا النيجيرى.



وكان جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك قد دخل المباراة بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود.

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد .

خط الهجوم : عمر فرج – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".



ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد حمدي وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي وحسام أشرف.