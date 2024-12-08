الأحد.. المركز الثقافي القبطي ينظم ندوة لمناقشة كتاب "فصول عن الصين"

يُنظم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ندوة كاتب وكتاب تحت عنوان: "كيف أصبحت الصين من أقوى دول العالم اقتصاديًا؟.. فصول من نموذج ملهم للتغيير والتنمية" ، وذلك لمناقشة كتاب "فصول عن الصين "، للسفير الدكتور السيد أمين شلبي، ويديرها الكاتب الصحفي ميلاد حنا، مساعد رئيس تحرير جريدة “المصري اليوم”.

وذلك تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة أنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي

وتُعقد الندوة يوم الأحد الموافق ٨ ديسمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في العباسية، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والمثقفين .

يشار إلى إن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينظم شهريا صالون ثقافي في الأحد الأخير من كل شهر ، كما ينظم ندوة كاتب وكتاب الأحد الثاني من كل شهر ، ويسعى من خلال أنشطته المتنوعة إلى تعزيز القيم الوطنية، وتشجيع الحوار الثقافي والمجتمعي في مختلف القضايا الوطنية والقومية.