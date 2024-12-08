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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أهداف تأسيس مجلس الأعمال المصري الدنماركي.. كيف يستفيد الاقتصاد؟

الدكتور كريم العمدة
الدكتور كريم العمدة
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قال الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الدولي، إن زيارة الرئيس السيسي للدنمارك، وتأسيس مجلس الأعمال المصري الدنماركي، سيدعم الاقتصاد المصري من خلال عدد من القطاعات المهمة، موضحا أن الدنمارك لديها شركات بها وفرة مالية يمكن أن تخدم السوق المصرية، مع توفير فرص العمل ومبالغ دولارية.

وتابع الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الدولي، خلال لقائه مع الإعلامية عبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الشركات الدنماركية تعمل على التوسع في الأسواق العالمية، موضحا أن مجلس الأعمال المصري الدنماركي، يهدف إلى بحث سبل التعاون المشترك وتعزيز التعاون المشترك ونقل الصناعات والتكنولوجيات.

كما أشار إلى أن هناك قطاعات مثل الخدمات المالية والتكنولوجية، ومجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وخدمات النقل والتفريغ، حيث تضم الدنمارك أكبر شركات النقل في العالم بينها ميرسك.


 

الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الدولي الرئيس السيسي زيارة الرئيس السيسي للدنمارك