زي النهارده.. تأسيس "الأونروا" لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

تمر علينا اليوم الموافق 8 شهر ديسمبر العديد من الأحداث الهامة، منها:

ذكري تأسيس مؤسسة "الأونروا"، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 8 ديسمبر عام 1949.

الأونروا

هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، واختصارا أونروا من الاختصار باللغة الإنجليزية "UNRWA)‏.



وهي وكالة غوث وتنمية بشرية، وأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتعمل الأونروا على تقديم الدعم والحماية، وكسب التأييد الي ما يقرب من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن تنتهي معاناتهم.

وتعتمد الأونروا في تمويلها على التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

قسم البحوث والدراسات

وأسست الأمم المتحدة منظمة تسمي «هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين» في نوفمبر 1948، لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين، وتنسيق الخدمات التي تقدِمها لهم المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى.



قرار الجمعية العامة

وفي 8 ديسمبر 1949 وبموجب قرار الجمعية العامة رقم 302، أُسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتعمل بصفتها وكالة مخصصة ومؤقتة، على أن تجدد ولايتها كل ثلاث سنوات حتى الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، ومقرها الرئيسي في فيينا وعمان.